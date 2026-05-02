Roma Ryan Friedkin a Trigoria | vertice con Gasperini

A Trigoria si è svolto un incontro tra rappresentanti della proprietà americana della Roma e l'allenatore Gasperini. La riunione ha riguardato la gestione del progetto tecnico e la stabilizzazione dell'ambiente sportivo dopo recenti cambiamenti societari. La proprietà ha deciso di riprendere il controllo diretto delle operazioni nel centro sportivo. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali sull'incontro o sulle decisioni prese.

La proprietà americana della Roma riprende il comando diretto delle operazioni a Trigoria per blindare il progetto tecnico e stabilizzare un ambiente scosso dagli ultimi ribaltoni societari. Nelle prossime ore, il vicepresidente Ryan Friedkin sbarcherà nella Capitale con una missione prioritaria: definire le strategie del prossimo calciomercato e gettare le basi della stagione 2026 insieme a Gian Piero Gasperini. Il summit, previsto all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, segna l’inizio ufficiale della fase operativa del nuovo corso, con la famiglia Friedkin intenzionata a fornire al tecnico piemontese tutte le garanzie necessarie per operare con la massima serenità.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ryan Friedkin a Trigoria: vertice con Gasperini Ultim'Ora MercatoFriedkin in Azione! Vertice con Gasperini! Notizie correlate Roma, vertice di fuoco a Trigoria: Gasperini sotto accusa, Friedkin infuriatoIl bunker di Trigoria si trasforma nel set di un processo sommario sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, mentre fuori l’aria scotta più dell’asfalto del... Roma, missione Friedkin: vertice con Gasperini per il futuro giallorossoLa stagione della Roma entra nella sua fase più delicata, ma il futuro del club si gioca già lontano dai riflettori del campo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ryan Friedkin a Roma: dal ritiro al mercato e al ds si decide tutto. Ed è in arrivo una fusione societaria; Roma, il futuro è adesso: Ryan Friedkin nelle prossime ore nella capitale; Friedkin rilancia, la Roma a Gasperini: ora le prossime mosse; Roma, atteso incontro tra Gasperini e Friedkin: di cosa si parlerà. Ryan Friedkin a Roma: dal ritiro al mercato e al ds si decide tutto. Ed è in arrivo una fusione societariaA Trigoria stanno per arrivare giorni decisivi. Il weekend di Ryan Friedkin nella Capitale non sarà una semplice visita di cortesia, ma l’inizio operativo della nuova Roma. Il primo dossier sul tavolo ... corrieredellosport.it Ryan Friedkin in arrivo a Trigoria: in programma l'incontro con GasperiniIl vicepresidente della Roma sarà nella Capitale per programmare il futuro con il tecnico giallorosso. Tra oggi e domani la riunione al Fulvio Bernardini ... ilromanista.eu #Roma, Ryan #Friedkin sbarca a #Trigoria: summit con #Gasperini per disegnare il futuro #ASRoma x.com Dopo le settimane intense del mese di aprile, culminate con la separazione tra la Roma e Claudio Ranieri, a Trigoria si lavora per programmare il futuro. E proprio per questo motivo, Ryan Friedkin è in arrivo nella Capitale per dirigersi al Fulvio Bernardini e in - facebook.com facebook