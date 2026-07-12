Dopo il 2026, la Fifa prevede di aumentare il numero di squadre partecipanti alla Coppa del Mondo da 48 a 64. Questa proposta si inserisce nel piano di espansione del torneo, che già nel 2026 vedrà un formato extralarge. L'obiettivo è ampliare la partecipazione e coinvolgere più nazioni, secondo le intenzioni dell'organizzazione. La decisione finale sarà presa nei prossimi anni.

Se qualcuno pensava che questo fosse il mondiale più extralarge possibile resterà deluso. Nei progetti futuri della Fifa c'è infatti un'espansione ulteriore a 64 squadre. Lo ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, rivelando di star valutando la possibilità di ampliare la Coppa del Mondo con l'aggiunta di altre 16 nazioni, portandola così dalle 48 squadre qualificate al mondiale 2026 di Usa, Messico e Canada tuttora in corso, a 64 squadre in vista della prossima edizione del 2030. Per le finali del 2026, co-organizzate da Stati Uniti, Canada e Messico, la competizione è stata ampliata a 48 squadre, un aumento rispetto alla versione a 32 nazioni che si è svolta dal 1998 al 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coppa del Mondo extralarge, dopo il 2026 la Fifa punta a un'espansione ulteriore

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