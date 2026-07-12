controversie ereditarie ammonito per stalking in ambito familiare

Un uomo è stato ammonito per stalking in ambito familiare. La polizia ha emesso il provvedimento dopo aver accertato comportamenti molesti nei confronti di un familiare. La misura preventiva è stata adottata per evitare ulteriori atti di molestia. Non si sono registrate altre conseguenze legali al momento. La Questura di Ancona continua a intervenire per tutelare le vittime di violenza domestica e familiare.

Torna la rubrica dedicata alla Polizia di Stato e alle misure di prevenzione adottate dal Questore di Ancona: un appuntamento per raccontare gli strumenti con cui la Questura interviene a tutela dei cittadini. Questa settimana al centro c’è un ammonimento per stalking maturato in ambito familiare, sullo sfondo di una controversia ereditaria. Le controversie ereditarie, soprattutto quelle legate alla gestione di immobili ricevuti in successione, possono trasformarsi da semplici dissidi familiari in comportamenti che ledono la libertà e la serenità delle persone. Quando minacce, offese e pressioni si ripetono nel tempo, si possono configurare gli estremi degli atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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