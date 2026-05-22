Stalking e molestie a una studentessa lo straniero viene ammonito ma continua | arrestato

Una studentessa è stata vittima di stalking e molestie da parte di uno straniero, che aveva ricevuto un ammonimento ma ha continuato a comportarsi in modo molesto. La donna ha denunciato più volte le molestie senza ottenere un intervento immediato, finché l’uomo è stato infine arrestato dalle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia come, in alcune situazioni, le misure di ammonimento non siano state sufficienti a fermare le azioni persecutorie. La sicurezza pubblica e la tutela delle vittime restano al centro di numerosi interventi delle autorità.

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La sicurezza o, meglio, l’assenza della sua percezione, è un tema sempre più sentito. Le città, grandi o piccole che siano, da qualche tempo sono accomunate da un senso comune di pericolo, che deriva anche dalla presenza di persone che vivono ai margini della società, non integrate e spesso non integrabili, senza nulla da perdere. E che spesso anche per provenienza o per cultura, o ancora più spesso perché alterati dall’uso di sostanze e di alcool, si trasformano in predatori. Le denunce in tal senso sono numerose. Poi, com’è accaduto a Siena, alcuni sviluppano perfino ossessioni. Una giovane studentessa è stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine all’incubo generato da uno straniero che, per mesi, l’ha pedinata e stalkerizzata, arrivando finanche ad avere nei suoi confronti approcci fisici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stalking e molestie a una studentessa, lo straniero viene ammonito ma continua: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dutch 'Utopian' Student-Refugee Housing Experiment Turned Nightmare: Violence & Cover-Ups Exposed Sullo stesso argomento Leggi anche: Pedina e molesta una studentessa che lo denuncia per stalking. Arrestato 40enne Domodossola, arrestato un uomo di 57 anni per stalking: seguiva una studentessaI carabinieri di Domodossola hanno arrestato un uomo di 57 anni con l'accusa di atti persecutori aggravati nei confronti di una studentessa. Federica Aversano rinviata a giudizio: andrà a processo con l’accusa di stalking, molestie e violenza x.com Molestie Sessuali nel Kendo Spiegate! reddit Marigliano, 60enne ex dipendente comunale denunciato per stalkingLa Polizia Locale incastra il molestatore dopo sei mesi di indagini, appostamenti e pedinamenti Marigliano, la polizia locale ferma un molestatore: tutela rafforzata per le fasce deboli ... marigliano.net Molestie sul lavoro, la vittima trasferita a 300 km: la sentenza della CassazioneChe rapporto c’è tra molestie sessuali sul lavoro, obblighi di tutela del datore e trasferimento della vittima di comportamenti inappropriati? A riguardo ha fatto chiarezza la Cassazione con ... quifinanza.it