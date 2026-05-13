Malattie metaboliche ereditarie | svolta per i pazienti adulti

A Mestre, un importante convegno ha visto la partecipazione di associazioni e reti di ricerca che hanno presentato nuovi approcci nella gestione delle malattie metaboliche ereditarie in età adulta. Sono stati illustrati modelli di cura aggiornati e nuove possibilità terapeutiche per i pazienti che vivono con queste condizioni da tempo. L’evento ha rappresentato un momento di confronto tra professionisti e realtà coinvolte nel trattamento di queste patologie.

A Mestre SIMMESN e MetabERN tracciano nuovi modelli di gestione e aprono alle frontiere terapeutiche per le malattie metaboliche ereditarie in età adulta. Si è tenuto nei giorni scorsi a Mestre, il III INCONTRO NAZIONALE SULLE MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE IN ETÀ ADULTA, evento organizzato dal Gruppo di lavoro sull’adulto della Società Italiana per lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e Screening Neonatale- SIMMESN con la collaborazione di MetabERN, la Rete Europea di Riferimento per le malattie metaboliche ereditarie rare, che è coordinata a livello europeo dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Quali ragioni e...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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