continuano gli investimenti sui giovani

La società ha confermato il passaggio di un giocatore nato nel 2007 dal settore giovanile alla prima squadra, firmando il suo primo contratto da professionista. Il giocatore ha concluso il percorso nel settore giovanile e ora farà parte del roster della prima squadra. La decisione rappresenta un passo importante nel progetto di investimento sui giovani promossi dalla società.

La Vuelle dimostra di credere nella linea verde impostata sulla prima squadra con la decisione presa a proposito del futuro di Pietro Reginato, guardia classe 2007, che ha terminato il suo percorso nel settore giovanile e firma il primo contratto da professionista con la società biancorossa. L’accordo con l’esterno originario di La Spezia è fino al termine della stagione 20272028, con uscita unilaterale a favore del club alla fine di questa stagione: giocherà in doppio tesseramento nel Bramante, società pesarese che partecipa al campionato di serie B Interregionale. Reginato era approdato nel vivaio pesarese nel 2023 e aveva debuttato in prima squadra, in serie A2, nella stagione 202425 contro l’Urania Milano, collezionando poi quattro presenze nella stagione successiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Why Concentration Risk Is Normal In Investing

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