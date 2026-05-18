A poche settimane dall'inizio dei Mondiali di calcio negli Stati Uniti, le autorità stanno portando avanti esercitazioni specifiche per prevenire possibili attacchi con droni negli stadi e nelle zone circostanti. Le misure di sicurezza sono state intensificate e gli addestramenti coinvolgono forze di polizia e servizi di sicurezza, che cercano di garantire la protezione degli spettatori e delle strutture durante l’evento. L’attenzione si concentra sulla prevenzione di eventuali minacce che potrebbero compromettere lo svolgimento delle partite.

L’11 giugno inizierà il Mondiale di calcio Fifa, ma negli Stati Uniti sta aumentando l’apprensione per la sicurezza degli stadi e per le aree dedicate ai tifosi. In base a quanto riportato da Politico, le autorità federali e locali stanno lavorando continuamente per alzare le difese contro i plausibili attacchi o intrusioni di droni. La situazione si inserisce in un contesto reso difficile dalla scarsa disponibilità di equipaggiamenti, dai ritardi normativi e dai relativi problemi organizzativi legati al lungo stallo sul bilancio del dipartimento per la Sicurezza interna. «Se ci sarà un incidente, o quando ci sarà un incidente, ci sarà molto scaricabarile», ha affermato un esponente dell’industria dei droni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mondiali 2026 negli Usa, continuano gli addestramenti contro i possibili attacchi dei droni verso gli stadi

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MONDIALI 2026, il commento al SORTEGGIO!

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