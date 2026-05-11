Cristalfarma prosegue gli investimenti sui suoi integratori avanzati e rafforza quelli sul vertical

Cristalfarma continua a investire nello sviluppo dei suoi integratori avanzati e a rafforzare la presenza nel settore verticale. La società italiana, conosciuta per le sue soluzioni innovative, ha annunciato un aumento delle risorse destinate a queste aree specifiche. Nessuna modifica è stata comunicata sui piani complessivi o sulle strategie di mercato, mentre l’azienda prosegue nella sua attività di ampliamento e miglioramento dei prodotti.

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