Cristalfarma prosegue gli investimenti sui suoi integratori avanzati e rafforza quelli sul vertical
Cristalfarma continua a investire nello sviluppo dei suoi integratori avanzati e a rafforzare la presenza nel settore verticale. La società italiana, conosciuta per le sue soluzioni innovative, ha annunciato un aumento delle risorse destinate a queste aree specifiche. Nessuna modifica è stata comunicata sui piani complessivi o sulle strategie di mercato, mentre l’azienda prosegue nella sua attività di ampliamento e miglioramento dei prodotti.
(Adnkronos) – Cristalfarma, azienda italiana nota per lo spirito innovativo e le soluzioni all’avanguardia,pioniera dal 2022 nell’impiego di attivi provenienti da colture in vertical farming nei propri integratori avanzati, annuncia il lancio di un ulteriore nuovo progetto di ricerca dedicato allo sviluppo e alla coltivazione in ambienti controllati di funghi medicinali ed alghe ad uso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Usa-Iran, a Ginevra i negoziati indiretti sul nucleare. Financial Times: “Teheran offre investimenti nei suoi giacimenti di petrolio e gas”E’ in corso a Ginevra nella sede dell’ambasciata dell’Oman il terzo round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti sul nucleare.
Lazio, l’inchiesta sui rapporti con gli ultras prosegue: Zaccagni convocato di nuovo dai pmCalciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra...