Domani 1 giugno si terrà a Palazzo San Domenico la presentazione della Rete MoVI Manfredonia, un'iniziativa che mira a unire associazioni, gruppi e cittadini per promuovere il cambiamento sociale locale. La conferenza stampa sarà l’occasione per illustrare gli obiettivi e le attività della nuova rete del Movimento di Volontariato Italiano. La rete si propone di coordinare e rafforzare le iniziative di volontariato sul territorio.

La nuova realtà del Movimento di Volontariato Italiano punta a unire associazioni, gruppi e cittadini per promuovere il cambiamento sociale sul territorio. All'incontro prenderà parte anche il Presidente nazionale Gianluca Cantisani. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in rete e sostenere le associazioni, i gruppi spontanei e i singoli cittadini del territorio, promuovendo una sinergia attiva sotto il claim “La rete nella rete”. L’orizzonte operativo si fonda sulla consapevolezza che l’unione delle forze rappresenti la via principale per superare i limiti individuali e generare un cambiamento sociale duraturo, inclusivo e partecipativo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nasce la Rete MoVI Manfredonia: conferenza stampa di presentazione domani 1° giugno a Palazzo San Domenico

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