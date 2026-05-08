Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale 59enne condannato a 4 anni finisce in carcere

Un uomo di 59 anni residente a Colfelice è stato condannato a quattro anni di carcere dopo un procedimento legale che ha accertato episodi di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il processo si è concluso con questa condanna definitiva, confermando le accuse mosse nei suoi confronti. La sentenza è stata emessa al termine di un percorso giudiziario durato diversi mesi.

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È giunto al termine dell'iter giudiziario il procedimento a carico di un cinquantanovenne residente a Colfelice, resosi responsabile di gravi reati contro la persona. Nelle scorse ore, i militari della Stazione Carabinieri di Arce hanno rintracciato e tratto in arresto l'uomo, in esecuzione di un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Violenza sessuale, 50enne condannato finisce in carcereSi sono aperte le porte del carcere per l’uomo di 50 anni condannato per violenza sessuale e arrestato dai carabinieri della Stazione di Campoverde. Condannato per maltrattamenti, ritorna al banco degli imputati per violenza sessualeAnni di soprusi ai danni della convivente, un processo già chiuso in appello e adesso una nuova imputazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Maltrattamenti in famiglia e stalking, niente assorbimento dopo la separazione; Maltrattamenti in famiglia, Codice Rosso e sospensione condizionale: vale anche per i reati pre riforma; Terracina, arrestato 34enne per maltrattamenti in famiglia; Maltrattamenti in famiglia e degrado estremo: condanna a 15 anni per un 45enne. Maltrattamenti in famiglia, in carcere due gemelli brescianiAvrebbero terrorizzato i propri familiari con comportamenti violenti, aggressioni e minacce continue. Per questo due fratelli gemelli bresciani di 23 anni sono ... elivebrescia.tv Sequestra la moglie in casa per una notte a Bergamo e la chiude a chiave in camera da letto: 57enne arrestatoUn 57enne è stato arrestato lo scorso mercoledì 6 maggio dalla polizia di Stato di Bergamo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, ... fanpage.it Cavalla trovata in gravi condizioni a Castelveccana, denunciata la proprietaria per maltrattamenti. facebook