Concerto omaggio a Paolo Benvegnù
Stasera alle 21.15 all’Arena Eden si terrà un concerto omaggio a Paolo Benvegnù, parte dell’Arezo Smart Festival. L’evento è dedicato al cantautore, che ha avuto un legame particolare con la città e il festival nel corso degli anni. Il concerto si intitola “Rosa” e celebra la sua musica e il suo rapporto con il territorio.
Stasera alle 21.15, l’Arena Eden ospiterà “ Rosa. ”, appuntamento dell’ Arezzo Smart Festival dedicato al cantautore che con la città (e con il festival) ha intrecciato, nel corso degli anni, un rapporto profondo, facendone uno dei luoghi più significativi del proprio percorso artistico e umano. “Rosa” riunisce alcuni dei musicisti che hanno condiviso con Benvegnù le tappe più importanti della sua storia musicale, dagli Scisma ai successivi progetti. Sul palco saliranno Luca Roccia Baldini (chitarra e voce), Sara Mazo (voce), Giorgia Poli (basso), Mariel Tahiraj (violino), Manuel Schicchi (chitarra) e Giorgio Cedolin (batteria), con la partecipazione dell’ospite speciale Paolo Ferro Òvera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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