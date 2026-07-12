Notizia in breve

Stasera alle 21.15 all’Arena Eden si terrà un concerto omaggio a Paolo Benvegnù, parte dell’Arezo Smart Festival. L’evento è dedicato al cantautore, che ha avuto un legame particolare con la città e il festival nel corso degli anni. Il concerto si intitola “Rosa” e celebra la sua musica e il suo rapporto con il territorio.