Arezzo, 8 luglio 2026 – Domenica 12 luglio, alle ore 21.15, l'Arena Eden ospiterà "Rosa. Concerto omaggio a Paolo Benvegnù", appuntamento dell'Arezzo Smart Festival dedicato al cantautore che con la città (e con il festival) ha intrecciato, nel corso degli anni, un rapporto profondo, facendone uno dei luoghi più significativi del proprio percorso artistico e umano. "Rosa" riunisce alcuni dei musicisti che hanno condiviso con Benvegnù le tappe più importanti della sua storia musicale, dagli Scisma ai successivi progetti. Sul palco saliranno Luca Roccia Baldini (chitarra e voce), Sara Mazo (voce), Giorgia Poli (basso), Mariel Tahiraj (violino), Manuel Schicchi (chitarra) e Giorgio Cedolin (batteria), con la partecipazione dell'ospite speciale Paolo Ferro Òvera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Arezzo Smart Festival celebra l'eredità artistica di Paolo Benvegnù con "Rosa"

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