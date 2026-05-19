Circolo Aurora omaggio a Masini con Paolo Olmi
Il Lions Club ‘Forlì Valle del Bidente’ ha organizzato una conferenza dedicata al tenore Angelo Masini, in occasione del centenario della sua scomparsa. L’evento ha visto la partecipazione del direttore d’orchestra Paolo Olmi, che ha tenuto una conferenza in omaggio al celebre artista forlivese. La serata si è svolta presso il Circolo Aurora, con lo scopo di celebrare la figura di Masini attraverso un intervento musicale e storico.
Una conferenza del direttore d’orchestra Paolo Olmi per celebrare il tenore Angelo Masini: questo il contributo del Lions Club ‘Forlì Valle del Bidente’ in occasione del centenario della morte del celeberrimo forlivese. L’appuntamento è venerdì alle 19,45 al circolo Aurora, organizzata in collaborazione con l’Orchestra dei Giovani Europei, il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna e il Comune. Anche se la carriera di Paolo Olmi si è sviluppata in tutto il mondo (è recente la sua presenza a Tokyo per inaugurare la stagione d’Opera del New National Theatre ed è prossimo il suo ritorno nella Capitale giapponese per un programma... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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