Circolo Aurora omaggio a Masini con Paolo Olmi

Il Lions Club ‘Forlì Valle del Bidente’ ha organizzato una conferenza dedicata al tenore Angelo Masini, in occasione del centenario della sua scomparsa. L’evento ha visto la partecipazione del direttore d’orchestra Paolo Olmi, che ha tenuto una conferenza in omaggio al celebre artista forlivese. La serata si è svolta presso il Circolo Aurora, con lo scopo di celebrare la figura di Masini attraverso un intervento musicale e storico.

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