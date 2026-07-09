Bonnie Tyler è morta all’età di 75 anni. Nel 1983 ha raggiunto il successo con “Total Eclipse of the Heart”. Ha continuato a cantare fino agli ultimi anni.

Bonnie Tyler si è spenta all’età di 75 anni. Nel 1983 diventò celebre con il brano “Total eclipse of the heart”. Ha voluto cantare fino agli ultimi anni della sua vita. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all’Eurovision Song Contest e nel 2022 Sua Maestà l’ha insignita dell’onorificenza di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE) per il suo contributo alla musica. A maggio, Bonnie era stata ricoverata d’urgenza in un ospedale di Faro per un intervento chirurgico intestinale ed era stata messa in coma farmacologico. Una volta uscita dal coma, era in gravissime condizioni. Bonnie Tyler, l’ultimo concerto. L’ultimo concerto della cantante, considerata un’icona degli anni ’80, si è tenuto allo Shepherd’s Bush Empire di Londra il 19 marzo di quest’anno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Addio a Bonnie tyler, icona pop degli anni 80

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ADDIO A BONNIE TYLER: si spegne a 75 anni la voce di Total Eclipse of the Heart

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio Bonnie Tyler, icona Anni 80 dalla chioma vaporosa

Leggi anche: Bonnie Tyler operata d’urgenza, la cantante icona degli anni ‘80 ora è in coma farmacologico

Temi più discussi: Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce roca del rock romantico; Addio a Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart aveva 75 anni; Addio a Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart aveva 75 anni; Addio a Bonnie Tyler, si spegne a 75 anni la voce di Total Eclipse of the Heart.

Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock x.com

Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock - Video: la celeberrima Total Eclipse of the HeartAddio alla voce graffiante e alla vitalità irresistibile di Bonnie Tyler. Il mondo della musica britannica e internazionale è in lutto per la morte a 75 anni della celebre cantante gallese, che lascia ... gazzettadiparma.it

Morta Bonnie Tyler: addio alla voce di Total Eclipse of the HeartLa cantante gallese si è spenta a 75 anni in Portogallo. A maggio l'intervento d'urgenza all'intestino; poi il coma indotto e la terapia intensiva ... msn.com