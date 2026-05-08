Londra, 8 maggio 2026 – È ricoverata in coma farmacologico la cantante britannica Bonnie Tyler, nota soprattutto per le hit 'Total Eclipse of the Heart' e 'Holding Out for a Hero'. Secondo quanto reso noto da un portavoce, la 74enne artista gallese è stata portata d'urgenza in un ospedale vicino alla sua abitazione a Faro, nel sud del Portogallo, ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico per una perforazione intestinale. L'operazione è riuscita, ma ha spiegato un suo portavoce: "Bonnie è stata posta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la guarigione". "Sappiamo che le augurate il meglio e chiediamo riservatezza in questo momento difficile", ha aggiunto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonnie Tyler operata d’urgenza, la cantante icona degli anni ‘80 ora è in coma farmacologico

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