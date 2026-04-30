Comunicato Stampa | Presidente Zaia | Bene la giuria popolare sia una Biennale di riconciliazione

Il presidente della regione ha espresso soddisfazione per l’adozione della giuria popolare in occasione di una mostra artistica internazionale, definendola un passo verso una riaffermazione dei valori di condivisione e partecipazione. Ha inoltre sottolineato che l’evento dovrebbe rappresentare un momento di riconciliazione e collaborazione tra le parti coinvolte. La responsabilità editoriale e i contenuti del comunicato sono a cura di…

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Bene la giuria popolare. sia una Biennale di riconciliazione" Notizie correlate Comunicato Stampa: Biennale di Venezia. Presidente Zaia: “Va trovata una soluzione"La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Comunicato Stampa: Russia alla Biennale. Presidente Zaia: “Norme europee su sanzioni prevedono deroghe per cultura"(Arv) Venezia, 17 marzo 2026 - “La Biennale di Venezia è un'istituzione autonoma, un presidio di libertà, un punto di incontro tra culture e popoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Comunicato Stampa: Medici e pensione. Presidente Zaia: La norma in discussione rischia di essere una beffa.; Comunicato Stampa: Scomparso il Generale Stefanizzi; Comunicato Stampa: Medici e pensione. Presidente Zaia: La norma in discussione rischia di essere una beffa.; Comunicato Stampa: ‘I Cento Orizzonti del Vino’ tra Asolo e Montello. Comunicato Stampa: Presidente Zaia: Bene la giuria popolare. sia una Biennale di riconciliazioneLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO ... iltempo.it Comunicato Stampa: ‘I Cento Orizzonti del Vino' tra Asolo e Montello(Arv) Venezia, 28 aprile 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca ... iltempo.it COMUNICATO STAMPA: S.S.D. VIGASIO a R.L. In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente Cristian Zaffani al termine della gara contro la Luparense disputata domenica 26 aprile, la Società S.S.D. Vigasio a R.L. intende fornire le necessarie precis - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com