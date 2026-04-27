Comuni di montagna scuole a rischio chiusura dopo la nuova classificazione Calderoli 73 Comuni fanno ricorso
Settantatre Comuni di montagna hanno fatto ricorso al Tar del Lazio contro la recente classificazione delle aree montane approvata dal governo, secondo quanto riportato da fonti ufficiali e amministrative. La decisione riguarda le conseguenze sulla chiusura di alcune scuole e le modifiche alle norme di sostegno per le comunità interessate. La questione è al centro di un dibattito tra le amministrazioni locali e le autorità centrali.
Settantatré Comuni hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la nuova classificazione delle aree montane introdotta dal governo, come riportato da Orizzonte Scuola e da diverse fonti amministrative e istituzionali. Al centro della contestazione c’è l’esclusione di centinaia di enti locali dai benefici riservati ai territori montani, con ricadute dirette sulla tenuta dei servizi pubblici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Una raccolta di contenuti
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