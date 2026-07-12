Comune sconfitto al Tar | la centrale si farà

Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Fermo contro la realizzazione di una centrale. La sentenza ha confermato che il progetto potrà proseguire, nonostante le opposizioni. Il Comune dovrà pagare circa duemila euro di spese legali, cifra che rappresenta una minima parte rispetto ai contenuti della decisione giudiziaria. La questione riguarda un intervento edilizio di grande impatto ambientale e urbanistico.

Sono una bazzecola i duemila euro (e poco più) di spese legali a cui è stato condannato il Comune di Fermo rispetto ai contenuti, pesantissimi, della sentenza del Tar relativa alla tanto contestata e discussa centrale a biomasse, impianto per la produzione di biometano, per la quale la società agricola Ramadori ha presentato richiesta nel marzo 2023 e che ha intenzione – adesso che il Tar gli ha dato tutte le carte in regola per farlo – di realizzare, una volta per tutte, in località San Marco alle Paludi. Una sentenza che dà ragione su tutti i fronti a Ramadori, che annulla il provvedimento impugnato con cui il Comune di Fermo, in maniera tardiva nel giugno 2025, dichiarava incompleta la domanda, archiviandola e impedendo alla società di proseguire col progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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The Gas Crisis, Jimmy Carter, and the end of the Centrist Era

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