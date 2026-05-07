Il Tribunale amministrativo regionale di Trieste ha respinto il ricorso presentato da Andrea Illy, noto imprenditore nel settore del caffè e fratello dell’ex sindaco e governatore della regione. La richiesta riguardava l’autorizzazione per costruire una scogliera artificiale lunga 70 metri, destinata a tutelare la sua residenza dalle mareggiate. La decisione ha di fatto negato l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera.

Bocciato. No alla scogliera artificiale che il re del caffè di Trieste Andrea Illy, fratello minore dell’ex sindaco e governatore Riccardo, voleva realizzare per proteggere dalle mareggiate la sua villa. Appena sopra il castello di Miramare. Lo ha ribadito il Tar di Trieste respingendo il ricorso di Illy per annullare il rigetto, da parte del Comune guidato dal forzista Roberto Dipiazza, dell’originaria istanza, datata ottobre 2023, per “la messa in sicurezza del muro di contenimento e della banchina mediante opere di difesa costiera con presupposta concessione dello specchio acqueo” prospiciente. A luglio 2024 la Regione Friuli Venezia Giulia, “incomprensibilmente” per i giudici amministrativi, aveva dichiarato di “non avere nulla da eccepire”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trieste, Andrea Illy sconfitto al Tar: no alla scogliera artificiale lunga 70 metri per proteggere la sua villa

Notizie correlate

Incidente lungo l'A27, centauro sbalzato a 70 metri dalla sua moto: 67enne rianimato dai vigili del fuoco. Strada chiusa per oreVITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente lungo l'autostrada A27 all'altezza di Vittorio Veneto, dove un centauro di 67 anni è stato sbalzato a circa 70...

Il tunnel di glicine di Villa Bardini torna in fiore, 70 metri di sfumature lilla nel cuore di FirenzeÈ tornato a colorarsi delle mille sfumature del lilla il tunnel del Giardino Bardini.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Il Tar boccia Andrea Illy: niente scogliera per proteggere la villa.

Andrea Illy, etica e sostenibilità il lascito di ErnestoEtica nel mondo del business e sostenibilità sociale e ambientale articolate attraverso soprattutto conoscenza e complessità. E' il lascito dello scienziato e industriale Ernesto Illy, come ... ansa.it

Trieste, Andrea IllyAndrea Illy è Consigliere superiore nominato dall'Assemblea dei partecipanti presso la sede di Trieste del 10 luglio 2013. Nato a Trieste il 2 settembre 1964 è presidente e ad di Illycaffè Spa. ilsole24ore.com