Ca’ Bianchi potenziamento della cassa di espansione | la ditta fa ricorso e il Comune si costituisce al Tar

La ditta incaricata dei lavori per il potenziamento della cassa di espansione di Ca’ Bianchi ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo. Il Comune si è costituito in giudizio per difendere il progetto, che mira ad aumentare la capacità di gestione delle acque durante eventi meteorologici intensi. La causa riguarda le procedure di appalto e le autorizzazioni necessarie per il completamento dell’intervento.

Nell’ambito delle azioni messe in campo per aumentare la capacità di difesa idraulica del territorio e preparare il territorio ad affrontare eventi meteorologici di grande portata, esattamente come avvenuto nel corso del 2023, l’amministrazione comunale di Cesena sta portando avanti il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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