Il 4 agosto si terrà un’audizione di Conte alla Commissione Covid. Il presidente della commissione ha spiegato di aver proposto a Conte nell’autunno 2024 di dimettersi, essere ascoltato e poi rientrare in commissione. Lisei ha aggiunto che Conte si è reso disponibile solo in quel momento. Finora, l’ex premier non aveva confermato la sua partecipazione all’audizione.

Il presidente della Commissione Covid ha dichiarato: “Io ho proposto nell’autunno 2024 a Conte questa formula: dimettersi, farsi audire e poi rientrare in commissione. Lui ha opposto resistenza ed ha detto che non era disponibile a dimettersi. Questo m’impediva di convocarlo Si riaccende il confronto politico attorno ai lavori dellaCommissione parlamentare d’inchiestasulla gestione dell’emergenzaCovid. Al centro della vicenda c’è l’audizionedell’ex presidente del ConsiglioGiuseppe Conte, che secondo quanto annunciato dal presidente della Commissione, il senatore di Fratelli d’ItaliaMarcoLisei, dovrebbe svolgersi il prossimo4 agosto, salvo eventuali modifiche dovute ai lavori parlamentari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Commissione Covid, audizione Conte il 4 agosto. Lisei: ‘Si è reso disponibile solo ora’

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