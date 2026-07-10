Commissione Covid Conte contro Lisei | Disponibile per audizione il 4 5 e 6 agosto finti patrioti - VIDEO

Il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato nuovamente il presidente della commissione d'inchiesta Covid, definendolo “finto patriota”. Ha annunciato di essere disponibile per un’audizione tra il 4 e il 6 agosto, rispondendo alle richieste di convocazione. La discussione si è svolta durante una trasmissione televisiva, dove Conte ha ribadito la sua posizione e ha espresso la volontà di partecipare.

Il leader M5S Giuseppe Conte attacca ancora il presidente della commissione d'inchiesta Covid Marco Lisei, e annuncia di essere finalmente pronto per l'audizione Il leader M5S Giuseppe Conte attacca ancora il presidente della commissione d'inchiesta Covid Marco Lisei, e lo fa durante la trasm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Commissione Covid, Conte attacca Lisei e le procedure: Violati i principi del processo penale

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