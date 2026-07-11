Il 4 agosto si tiene un'udienza in commissione Covid con l'ex premier, che ha ripetuto di essere disponibile a testimoniare nel 2024, a condizione di dimettersi temporaneamente da commissario. La richiesta di ascolto rimane valida solo se l'ex premier si dimette, ma al momento non ci sono altre date confermate. Nel frattempo, si sono verificati scontri tra l'ex premier e un altro membro della commissione.

Una sola data plausibile per ascoltare l’ex premier sul Covid. Purché si dimetta. L’ex presidente del Consiglio dal 2024 ripete di essere pronto a farsi ascoltare, salvo evitare l’unico passaggio indispensabile per poterlo fare: dimettersi temporaneamente da commissario. Senza quel passaggio, infatti, un deputato che siede nella stessa commissione non può essere convocato come testimone. L’ultima puntata della caccia al tesoro è andata in onda in tv, l’altro ieri sera, quando Conte ha annunciato che sarà disponibile a deporre «i prossimi 4, 5 e 6 agosto». Peccato che agli uffici della commissione siano arrivate indicazioni soltanto per il 4 e il 5 e che, alla prova dei calendari parlamentari, resti in piedi appena mezza giornata: la mattina di martedì 4 agosto. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Il 4 agosto Conte in commissione Covid. Intanto sono scintille con Lisei

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