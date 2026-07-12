Come cambia un piccolo comune se ci metti tre data center

Da ilpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pregnana Milanese, un comune di circa 7.000 abitanti a nord-ovest di Milano, sono previsti i lavori per la costruzione di tre nuovi data center. Le infrastrutture digitali richieste porteranno modifiche all’uso del territorio e alle attività locali. La realizzazione coinvolge diverse aree del territorio comunale e richiede autorizzazioni specifiche. I lavori sono ancora in fase di pianificazione e non sono state comunicate tempistiche precise per l’avvio o la conclusione delle opere.

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Pregnana, vicino a Milano, è un buon esempio delle opportunità e dei problemi generati dalle nuove richiestissime infrastrutture digitali A Pregnana Milanese, un comune di poco più di 7mila abitanti una quindicina di chilometri a nord-ovest di Milano, verranno presto costruiti tre nuovi data center. Sono le grandi strutture che ospitano server e impianti necessari ad archiviare, elaborare e far circolare dati per servizi cloud, app, siti e sistemi di intelligenza artificiale. Occuperanno tre ex aree industriali dismesse, un tempo usate da Olivetti, Citroën e Iveco-CNH: nel complesso quasi 500mila metri quadrati, un quarto della superficie edificabile del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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