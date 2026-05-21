Data center Fontana sfida Roma | ‘Il commissario non ci serve
Un nuovo scontro si sta aprendo tra le autorità regionali e le amministrazioni comunali riguardo ai progetti di data center. Recentemente, un rappresentante ha dichiarato che non vede bisogno di un commissario straordinario per gestire le procedure, criticando le decisioni prese a livello centrale. La discussione si concentra anche sulla futura applicazione di una legge regionale, che potrebbe modificare le regole per l’autorizzazione dei cantieri nelle zone interessate. Rimangono aperti i dubbi su chi avrà l’ultima parola tra enti locali e autorità regionali nei progetti di Bertonico e Opera.
? Punti chiave Come influenzerà la nuova legge regionale la gestione dei data center?. Chi avrà l'ultima parola sui cantieri di Bertonico e Opera?. Perché il Governo vuole nominare un commissario straordinario per i poli digitali?. Quali impatti avranno i nuovi centri energetici sul territorio lodigiano?.? In Breve Progetto Bertonico prevede 100mila metri quadri e 380 MegaWatt di potenza energetica.. Poli strategici previsti anche nelle zone di Opera e Settimo Milanese.. Ministro Adolfo Urso propone commissario straordinario per velocizzare i cantieri nazionali.. Lombardia prepara legge regionale per gestire l'urbanistica di nuovi centri digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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