Data center Fontana sfida Roma | ‘Il commissario non ci serve

Un nuovo scontro si sta aprendo tra le autorità regionali e le amministrazioni comunali riguardo ai progetti di data center. Recentemente, un rappresentante ha dichiarato che non vede bisogno di un commissario straordinario per gestire le procedure, criticando le decisioni prese a livello centrale. La discussione si concentra anche sulla futura applicazione di una legge regionale, che potrebbe modificare le regole per l’autorizzazione dei cantieri nelle zone interessate. Rimangono aperti i dubbi su chi avrà l’ultima parola tra enti locali e autorità regionali nei progetti di Bertonico e Opera.

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