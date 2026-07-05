In Italia ci sono attualmente circa 200 data center, con altre decine in fase di sviluppo. La crescita di queste strutture porta benefici economici a diversi comuni, ma richiede una regolamentazione chiara. La mancanza di una normativa nazionale rende difficile pianificare e gestire l’espansione, creando incertezze per le amministrazioni locali e le aziende coinvolte. La questione riguarda principalmente aspetti di sostenibilità, autorizzazioni e impatto ambientale.

L'espansione è un grande affare per alcuni comuni, ma va anche gestita: e sarà difficile farlo finché manca una norma nazionale Da alcune settimane in Lombardia è in vigore una legge regionale che regolamenta la costruzione di nuovi data center, gli edifici che ospitano i server che servono a far funzionare tra le altre cose i servizi cloud e i chatbot di intelligenza artificiale. Sono in sostanza computer che lavorano in connessione tra loro dove vengono archiviati, custoditi e gestiti miliardi di dati. La legge lombarda fissa alcune regole su dove e come possano essere costruiti e sugli oneri che chi costruisce deve pagare ai comuni. È la prima legge del genere, ed è appunto regionale, mentre una legge nazionale ancora non esiste. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - In Italia ci sono già 200 data center, e altre decine ne arriveranno

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