Come cambia la Classifica Atp | ora Sinner ha fatto il vuoto quattro italiani tra i primi 20

Jannik Sinner ha conquistato il primo posto nella classifica ATP dopo aver vinto a Wimbledon, superando Alexander Zverev. Ora il tennista italiano è al vertice con una distanza significativa dagli altri. Quattro italiani sono presenti tra i primi 20 posizioni della classifica. La classifica aggiornata mostra un divario netto tra Sinner e gli altri giocatori. La vittoria a Wimbledon ha determinato il cambiamento più recente nella posizione dei tennisti italiani nel ranking mondiale.

Un numero uno sempre più numero uno e quattro azzurri in top 20. È il quadro che disegna l’edizione di Wimbledon appena terminata con la vittoria di Jannik Sinner su Alexander Zverev. La seconda vittoria consecutiva dell’azzurro ha pesanti ripercussioni anche sul ranking. Questi duemila punti consentono a Sinner di rafforzare la propria leadership. I 13.450 punti toccati con questo successo rafforzano molto le possibilità di conquistare anche il numero uno del mondo a fine anno. Tutto è ancora in gioco – mancano ancora quattro Masters 1000, uno Slam (lo US Open) e le Atp Finals di Torino -, ma il vantaggio comincia ad essere considerevole. Sinner ha infatti cinquemila punti sul secondo, mentre nella Race i punti sono 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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ALCARAZ FORFAIT TUTTO: Sinner per TUTTO il 2026

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