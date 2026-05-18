Ranking ATP 18 maggio 2026 | Sinner domina quattro azzurri tra i primi 16 al mondo

Al termine del Masters 1000 di Roma, il ranking ATP è stato aggiornato e vede Jannik Sinner in testa tra gli italiani, grazie alla vittoria nel torneo. Sinner ha accumulato 1350 punti netti, portandosi a +2740 su Carlos Alcaraz, che non ha partecipato alla competizione. Lorenzo Musetti, invece, ha perso alcune posizioni e ora si trova all’11° posto della classifica mondiale. La classifica vede ora quattro italiani tra i primi 16 giocatori del mondo, con Sinner in posizione di vertice tra loro.

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