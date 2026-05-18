Ranking ATP 18 maggio 2026 | Sinner domina quattro azzurri tra i primi 16 al mondo
Al termine del Masters 1000 di Roma, il ranking ATP è stato aggiornato e vede Jannik Sinner in testa tra gli italiani, grazie alla vittoria nel torneo. Sinner ha accumulato 1350 punti netti, portandosi a +2740 su Carlos Alcaraz, che non ha partecipato alla competizione. Lorenzo Musetti, invece, ha perso alcune posizioni e ora si trova all’11° posto della classifica mondiale. La classifica vede ora quattro italiani tra i primi 16 giocatori del mondo, con Sinner in posizione di vertice tra loro.
Al termine del Masters 1000 di Roma è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, vincendo il torneo capitolino, guadagna 1350 punti netti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, assente, ed ora si trova a +2740 sull’iberico, mentre scivola fuori dalla top ten Lorenzo Musetti, ora 11°. Alle sue spalle c’è un altro azzurro, Flavio Cobolli, che si conferma al 12° posto, mentre Luciano Darderi guadagna quattro posizioni e diventa 16°. Alle loro spalle perde tre posizioni Lorenzo Sonego, ora 69°, mentre ne guadagna otto Mattia Bellucci, che diventa 72°, infine sale di 10 posti Matteo Arnaldi, 96°. Esce fuori dall’elenco dei tennisti italiani tra i primi 100, invece, Matteo Berrettini, che scivola indietro di 7 posizioni ed è ora 107°. 🔗 Leggi su Oasport.it
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