Flavio Cobolli tra i primi 5 al mondo nella classifica ATP Race! E ora può sorpassare Medvedev…

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Cobolli si trova tra i primi cinque giocatori della classifica ATP Race e ha la possibilità di superare Medvedev. Nel match dei quarti di finale al Roland Garros, ha rimontato da una situazione sfavorevole per vincere. Questa vittoria conferma il suo attuale stato di forma e la crescita delle sue prestazioni. La classifica ATP Race tiene traccia dei punti accumulati durante l’anno in corso.

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Lo straordinario successo in rimonta ottenuto ieri nel match dei quarti di finale del Roland Garros certifica ulteriormente lo straordinario stato di forma e la crescita esponenziale di Flavio Cobolli. Il giocatore italiano si regala la prima semifinale Slam della sua carriera e continua un cammino inarrestabile che, al momento, lo porta tra i primi cinque al mondo nella classifica ATP Race. E ora il mirino è puntato sul prossimo obiettivo: sorpassare Medvedev. Il tennista romano occupa al momento la quinta posizione nella classifica che tiene conto dei risultati maturati nel 2026 e al termine dell’anno qualifica i primi otto alle ATP Finals. Il vincitore del torneo di Acapulco tornerà in campo domani per sfidare il connazionale Matteo Arnaldi in una storica semifinale tutta tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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