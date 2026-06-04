Flavio Cobolli si trova tra i primi cinque giocatori della classifica ATP Race e ha la possibilità di superare Medvedev. Nel match dei quarti di finale al Roland Garros, ha rimontato da una situazione sfavorevole per vincere. Questa vittoria conferma il suo attuale stato di forma e la crescita delle sue prestazioni. La classifica ATP Race tiene traccia dei punti accumulati durante l’anno in corso.

Lo straordinario successo in rimonta ottenuto ieri nel match dei quarti di finale del Roland Garros certifica ulteriormente lo straordinario stato di forma e la crescita esponenziale di Flavio Cobolli. Il giocatore italiano si regala la prima semifinale Slam della sua carriera e continua un cammino inarrestabile che, al momento, lo porta tra i primi cinque al mondo nella classifica ATP Race. E ora il mirino è puntato sul prossimo obiettivo: sorpassare Medvedev. Il tennista romano occupa al momento la quinta posizione nella classifica che tiene conto dei risultati maturati nel 2026 e al termine dell’anno qualifica i primi otto alle ATP Finals. Il vincitore del torneo di Acapulco tornerà in campo domani per sfidare il connazionale Matteo Arnaldi in una storica semifinale tutta tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli tra i primi 5 al mondo nella classifica ATP Race! E ora può sorpassare Medvedev…

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