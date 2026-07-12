Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato al petto durante una lite davanti a un supermercato a Crema, nella serata di venerdì. L'aggressione si è verificata in un momento di tensione tra più persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma il giovane è deceduto poco dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per identificare i responsabili.

Una violenta aggressione davanti a un supermercato si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato raggiunto da alcune coltellate al petto durante una lite avvenuta nella serata di venerdì a Crema. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Coltellate davanti al supermercato: morto un 19enne. L’aggressione è avvenuta nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica, a Crema. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito con diversi fendenti al termine di un violento alterco. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Coltellate al petto davanti al supermercato, muore giovanissimo

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