Orrore in Italia colpito al petto da una freccia | è successo al supermercato

Un uomo è stato colpito al petto da una freccia all’interno di un supermercato nel primo pomeriggio. La vittima si trovava tra gli scaffali, senza apparenti precedenti alterchi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire come si sia verificato l’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Era un primo pomeriggio come tanti altri, sospeso tra la routine della spesa quotidiana e i gesti metodici di una giornata qualunque. Una coppia camminava fianco a fianco, immersa nei propri pensieri, mentre attraversava lo spazio aperto e grigio di un parcheggio, circondata dal rumore di fondo delle auto e dal viavai dei clienti. All’improvviso, quella normalità è stata spezzata in modo assurdo e violento. Senza alcun preavviso, un’automobile è transitata a velocità sostenuta e dal finestrino abbassato è partito un colpo letale, un oggetto acuminato che ha tagliato l’aria prima di conficcarsi dritto nel petto dell’uomo. Un brivido di... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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