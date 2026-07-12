L’attaccante brasiliano Marcos Leonardo si trasferisce dall’Al Hilal all’Ajax. È stato raggiunto un accordo tra le due squadre, con i dettagli del trasferimento ora noti. Il passaggio rappresenta un movimento di rilievo nel mercato internazionale, collegando l’Arabia Saudita all’Olanda. La conclusione della trattativa conferma il trasferimento del calciatore dal club saudita a quello olandese.

Marcos Leonardo passa all’Ajax: accordo trovato con l’Al Hilal per l’attaccante brasiliano, svelati tutti i dettagli. Il mercato internazionale mette a segno un trasferimento di assoluto spessore sull’asse che collega l’Arabia Saudita all’Olanda. L’ Ajax ha infatti raggiunto un accordo verbale per l’acquisto di Marcos Leonardo, talentuoso attaccante brasiliano pronto a sbarcare in Eredivisie. La dirigenza dei Lancieri ha chiuso l’intesa con l’ Al Hilal sulla base di una cifra fissa pari a 17,5 milioni di euro, superando la concorrenza e regalando al proprio reparto offensivo un rinforzo giovane ma già dotato di un significativo bagaglio di esperienza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Colpo Marcos Leonardo per l’Ajax: accordo totale con l’Al Hilal per il bomber brasiliano

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