Joao Cancelo rimarrà al Barcellona anche per la prossima stagione. I blaugrana hanno prorogato di sei mesi il prestito dal club saudita, con un accordo per un contratto biennale successivo.

Joao Cancelo sarà un giocatore del Barcellona anche per la prossima stagione. I blaugrana hanno raggiunto un accordo con l'Al-Hilal e prolungheranno di altri sei mesi il prestito del portoghese per fargli firmare poi un contratto biennale. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, il Barça dovrebbe versare circa 10 milioni di euro nelle casse del club saudita. Il contratto di Cancelo con la squadra allenata da Simone Inzaghi scade nel 2027, ma l'ex Manchester City è ormai pronto a realizzare il suo desiderio di restare al Barcellona. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cancelo resta al Barcellona: i dettagli dell'accordo con l'Al-Hilal

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JOAO CANCELO, RUEDA DE PRENSA COMPLETA HOY | Previa FC BARCELONA vs. ATLÉTICO DE MADRID de CHAMPIONS

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