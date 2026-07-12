Durante il festival di salsa “Salsa on St Clair”, un uomo armato ha aperto il fuoco, causando morti e feriti. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche dell’autore degli spari. La sagra, dedicata a musica e danza, si è conclusa in tragedia. Non sono stati ancora resi noti dettagli su eventuali arresti o motivazioni.

Una serata dedicata alla musica e alla danza si è trasformata in tragedia quando un uomo armato ha sparato durante il festival di salsa “Salsa on St Clair”. Il bilancio provvisorio della sparatoria è di due persone morte e sei ferite. L’episodio ha provocato il panico tra i numerosi partecipanti presenti lungo le strade della città per l’appuntamento estivo. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, i colpi sono stati esplosi all’improvviso nell’area della manifestazione, tra stand e palchi. Le persone presenti hanno cercato riparo e si sono allontanate rapidamente dalla zona, mentre sul posto arrivavano numerosi mezzi di soccorso e pattuglie della polizia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Colpi di pistola alla sagra: ci sono morti. Zona blindata e caccia aperta

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