Durante una sagra di paese, una rissa tra diversi partecipanti è degenerata con l’uso di un’accetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’evento ha causato caos tra la folla. La polizia ha identificato alcuni dei coinvolti e sta valutando eventuali responsabilità penali. La scena è stata ripresa in un video diventato virale sui social.

Una serata di festa trasformata in pochi istanti in un episodio di violenza improvvisa, tra folla, musica e stand gastronomici. A Pergine Valsugana, durante la sagra “Magna e tasi”, il clima di convivialità si è spezzato quando una discussione degenerata ha scatenato una rissa con conseguenze gravi, lasciando due feriti e un clima di forte tensione in tutto il paese. Rissa Pergine Valsugana: la scintilla della violenza alla sagra. Secondo quanto riporta Il Mattino, tutto sarebbe iniziato poco prima delle 23 di sabato 30 maggio, all’esterno di un locale della sagra. Due fratelli di 24 e 27 anni avrebbero iniziato a importunare pesantemente una giovane donna, attirando subito l’attenzione dei presenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rissa alla sagra di paese: finisce a colpi di accetta (VIDEO)

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