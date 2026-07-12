Colosseo aggredì una pattuglia di vigili urbani | 18enne espulso e rimpatriato La premier Meloni | lo Stato risponde

Da roma.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 18 anni coinvolto nell'aggressione a una pattuglia di vigili urbani avvenuta il 2 luglio scorso sulla terrazza di largo Gaetana Agnesi davanti al Colosseo è stato espulso e rimpatriato in Egitto. La decisione è stata comunicata dalla premier, che ha affermato che lo Stato ha agito di conseguenza. La polizia municipale aveva subito un'aggressione durante un servizio di controllo.

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Espulso e rimpatriato in Egitto uno dei ragazzi coinvolti il 2 luglio scorso nell'aggressione a una pattuglia di agenti della polizia municipale sulla terrazza di largo Gaetana Agnesi, davanti al Colosseo. Il provvedimento è stato preso dal Viminale e l'annuncio è stato dato domenica sera dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. «Bene. Aggredire chi garantisce la sicurezza dei cittadini significa aggredire lo Stato. E lo Stato risponde», ha scritto su X la premier Giorgia Meloni.  Gli agenti della Municipale erano intervenuti per bloccare alcuni «maranza» che stavano sparando fuori d'artificio per festeggiare il compleanno di un 21enne egiziano. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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