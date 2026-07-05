Un uomo ha lanciato sassi contro le auto che transitavano sul Muro Torto a Roma. La polizia è intervenuta e ha fermato l'uomo, mentre diverse vetture sono state colpite, tra cui anche una pattuglia dei vigili urbani. La scena si è svolta in una mattinata caratterizzata da tensione e sassi volati tra le auto in transito. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze per le vetture coinvolte.

Sassate contro le auto sul Muro Torto. Una mattinata drammatica con alcuni veicoli raggiunti dalle pietre lanciate da un uomo poi fermato dalla polizia. Fra le vetture prese di mira anche un'autopattuglia del II Gruppo Parioli della polizia municipale: il cofano e il parabrezza sono stati danneggiati da un paio di sassi. Nessun ferito ma molta preoccupazione, con i veicoli fermi sul ciglio della strada. L'intervento della polizia a Villa Borghese ha consentito di bloccare l'individuo che è stato condotto in commissariato per essere denunciato. Non sono ancora chiari i motivi del suo gesto che ha rischiato di causare gravi incidenti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Muro Torto a Roma, lancia sassi sulle auto: bloccato dalla polizia. Fra le vetture colpite anche una pattuglia dei vigili urbani

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