Maranza al Colosseo rimpatriato un 18enne

Un giovane straniero di 18 anni è stato rimpatriato dopo aver partecipato a un’aggressione il 2 luglio nei pressi del Colosseo. Insieme ad altri connazionali, ha aggredito agenti di polizia e danneggiato un veicolo di servizio. Le forze dell’ordine hanno eseguito il provvedimento di rimpatrio, che riguarda il cittadino coinvolto nell’episodio. La vicenda si è conclusa con l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

“Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, arrivando a danneggiare un’autovettura di servizio. Proprio in relazione ai gravi fatti commessi a Roma e alla valutazione della sua pericolosità sociale, il 18enne è stato espulso. Un messaggio chiaro: chi aggredisce le Forze dell’ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito.” Rimpatriato il cittadino straniero che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito nei pressi del Colosseo agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, arrivando a danneggiare un’autovettura di servizio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Paura per i maranza al Colosseo, il gruppo assale un'auto dei vigili

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