Durante l’ultima puntata di Collision, “Hangman” Adam Page ha annunciato di non voler più competere per il titolo mondiale in AEW. La decisione arriva dopo aver accettato una clausola che gli impedisce di sfidare di nuovo il detentore attuale, MJF, a seguito della sua partecipazione a Revolution. Page ha sottolineato di mantenere la parola data e di rispettare l’accordo preso in passato.

“Hangman” Adam Page è tornato in AEW aprendo l’edizione dell’11 luglio di Collision e ha chiarito subito la sua posizione: non sfiderà mai più per l’ AEW World Championship, rispettando la clausola accettata contro MJF a Revolution. Nel promo ha però nominato diversi altri campioni della compagnia, lasciando intendere che il suo obiettivo sarà un’altra cintura. “Sarò un uomo di parola”: le dichiarazioni di Hangman Page. Il rientro è arrivato a Roanoke, in Virginia, davanti al pubblico di casa. Page ha aperto lo show parlando del suo hobby, il giardinaggio, e di quanto trovi terapeutico piantare un seme: quella sera voleva piantarne un altro, senza sapere se sarebbe germogliato o no, ma voleva farlo comunque. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Hangman Page manterrá la parola data, mai più in lotta per il titolo

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Hangman Page vs Mark Davis: MATCH HIGHLIGHTS | AEW Dynamite, 2/4/26

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