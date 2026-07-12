In via Mascarella, numerosi senzatetto si sono stabiliti all'aperto, creando una situazione che i residenti definiscono problematica. I cittadini della zona universitaria riferiscono di sentirsi come ostaggi di questa presenza, che si ripete da tempo. La presenza di persone senza dimora lungo la strada ha portato a ripetuti appelli per interventi da parte delle autorità. La situazione rimane al centro delle discussioni sulla gestione dell’emergenza senza tetto nella zona.

Via Mascarella, ormai da tempo, è diventata la ’casa’ a cielo aperto per diversi clochard. Il grido d’allarme dei cittadini della zona universitaria accende nuovamente i riflettori sull’emergenza dei senzatetto che vivono nelle nostre strade. Una condizione, quella che si verifica in Mascarella, "ignobile per loro", ma anche "stressante per noi residenti, che a volte non riusciamo nemmeno a uscire di casa", davanti la quale stazionano, con i loro pochi effetti personali, alcune persone. In particolare una, che "da questo inverno soggiorna costantemente sulla soglia del nostro portone – spiega una residente del civico 13 –. Dorme tutto il giorno e quando noi usciamo la mattina, lui (giovane nordafricano) è lì", spesso circondato anche da "bisogni fisiologici, avanzi di cibo e, a volte, abbiamo notato anche dei residui di cibo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Clochard in via Mascarella. I cittadini: "Siamo ostaggi"

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