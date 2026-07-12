Clochard in via Mascarella I cittadini | Siamo ostaggi

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In via Mascarella, numerosi senzatetto si sono stabiliti all'aperto, creando una situazione che i residenti definiscono problematica. I cittadini della zona universitaria riferiscono di sentirsi come ostaggi di questa presenza, che si ripete da tempo. La presenza di persone senza dimora lungo la strada ha portato a ripetuti appelli per interventi da parte delle autorità. La situazione rimane al centro delle discussioni sulla gestione dell’emergenza senza tetto nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via Mascarella, ormai da tempo, è diventata la ’casa’ a cielo aperto per diversi clochard. Il grido d’allarme dei cittadini della zona universitaria accende nuovamente i riflettori sull’emergenza dei senzatetto che vivono nelle nostre strade. Una condizione, quella che si verifica in Mascarella, "ignobile per loro", ma anche "stressante per noi residenti, che a volte non riusciamo nemmeno a uscire di casa", davanti la quale stazionano, con i loro pochi effetti personali, alcune persone. In particolare una, che "da questo inverno soggiorna costantemente sulla soglia del nostro portone – spiega una residente del civico 13 –. Dorme tutto il giorno e quando noi usciamo la mattina, lui (giovane nordafricano) è lì", spesso circondato anche da "bisogni fisiologici, avanzi di cibo e, a volte, abbiamo notato anche dei residui di cibo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

clochard in via mascarella i cittadini siamo ostaggi
© Ilrestodelcarlino.it - Clochard in via Mascarella. I cittadini: "Siamo ostaggi"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Fiumicino, trenta famiglie al buio ad Aranova: “Siamo ostaggi senza luce né acqua”A Aranova, circa trenta famiglie si sono svegliate al buio e senza acqua, dopo che le utenze sono state interrotte nel complesso di via Ferdinando...

"Rumore, traffico e degrado, siamo ostaggi del calendario fieristico": lo sfogo di chi vive in zona FieraUn residente di via Turchetta, vicino alla fiera di Rimini, ha scritto una lettera denunciando i disagi provocati dalla manifestazione legata al...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web