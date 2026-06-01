Rumore traffico e degrado siamo ostaggi del calendario fieristico | lo sfogo di chi vive in zona Fiera

Un residente di via Turchetta, vicino alla fiera di Rimini, ha scritto una lettera denunciando i disagi provocati dalla manifestazione legata al fitness. Ha riferito di vivere “sequestrato in casa” a causa di rumore, traffico e degrado durante le giornate dell’evento. La protesta si concentra sul fatto che i residenti sono ostaggi del calendario fieristico, con le strade intorno alla fiera intasate e il quartiere disturbato.

"Viviamo sequestrati in casa nostra". È lo sfogo di un residente di via Turchetta, nella zona a ridosso del quartiere fieristico di Rimini, che in una lettera inviata alla redazione denuncia i disagi vissuti durante le giornate della nota manifestazione legata al fitness. Secondo il cittadino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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