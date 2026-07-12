La classifica radio della settimana 28 del 2026 vede al primo posto “Hippy Ya Yo” di J-Ax. Sul podio anche i Pinguini Tattici Nucleari e il super gruppo formato da Merk & Kremont, Serena Brancale e i Kolors. Alla decima posizione si conferma “Canto D’Amore” di Angelina Mango e Marco Mengoni. La lista è basata sui dati di ascolto raccolti da Earone.

La Classifica Radio elaborata da Earone sui dati della settimana numero 28 del 2026, ha una nuova numero, su un podio nel quale figurano Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax ed il super gruppo composto da Merk & Kremont, Serena Brancale ed i Kolors Alla #10 stabile Canto D’Amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. La coralità è centrale in questo brano: i cori incalzanti diventano ritornelli trascinanti e potenti, con le voci dei due artisti, che si fondono con le altre anche a riflettere la loro voglia e necessità di stare in mezzo all’umanità, che arricchisce e non spaventa. Classifica Radio, J-Ax arriva in vetta. Francesco Gabbani scende dalla #8 alla #9 con Summer Funk. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, “Hippy Ya Yo” di J-Ax è il brano più ascoltato

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