Classifica Radio Buona Domenica di Sayf è il brano più ascoltato Jovanotti e Alfa entrano in top ten

Da metropolitanmagazine.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella settimana 22 del 2026, il brano più ascoltato è “Buona Domenica” di Sayf. Jovanotti e Alfa si sono inseriti entrambi nella top ten. La classifica redatta da Earone mostra un podio con Sayf, Serena Brancale e The Kolors nelle prime posizioni. Non sono presenti altri dettagli sui numeri di ascolto o sui dati specifici.

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La Classifica Radio redatta da Earone sulla settimana n22 del 2026, ha un podio tutto nuovo, sul quale troviamo Sayf, Serena Brancale e The Kolors ad occupare le posizioni più alte. La top ten si apre con Summer Funk di Francesco Gabbani, in discesa dalla #6 alla #10. Firmato dall’artista toscano con, Filippo Gabbani, Nicolò Provenzano e Sebastiano Carrara, racconta una generazione sospesa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. È il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Bossa Nostra di Gaia sale dalla #11 alla #9. Un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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