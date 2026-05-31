Classifica Radio Buona Domenica di Sayf è il brano più ascoltato Jovanotti e Alfa entrano in top ten
Nella settimana 22 del 2026, il brano più ascoltato è “Buona Domenica” di Sayf. Jovanotti e Alfa si sono inseriti entrambi nella top ten. La classifica redatta da Earone mostra un podio con Sayf, Serena Brancale e The Kolors nelle prime posizioni. Non sono presenti altri dettagli sui numeri di ascolto o sui dati specifici.
La Classifica Radio redatta da Earone sulla settimana n22 del 2026, ha un podio tutto nuovo, sul quale troviamo Sayf, Serena Brancale e The Kolors ad occupare le posizioni più alte. La top ten si apre con Summer Funk di Francesco Gabbani, in discesa dalla #6 alla #10. Firmato dall’artista toscano con, Filippo Gabbani, Nicolò Provenzano e Sebastiano Carrara, racconta una generazione sospesa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. È il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Bossa Nostra di Gaia sale dalla #11 alla #9. Un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Temi più discussi: Classifica Radio 2026, settimana 22: Sayf primo con Buona domenica; Sayf: dopo il primo posto in FIMI, è primo anche in radio con Buona domenica; EarOne Airplay TV per passaggi: I brani più trasmessi in TV; Sayf con Buona domenica sale al comando della Classifica AirPlay Radio Settimanale a cura di EarOne.
È di Sayf la canzone più passata in radio della settimana. Buona domenica, il singolo di Sayf, conquista il primo posto nella classifica EarOne Airplay della week 22. Inoltre, risulta essere anche la canzone italiana più gettonata nelle rotazioni radiofoniche. C facebook
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