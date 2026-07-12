Classifica Moto3 2026 | Quiles domina +104 su Uriarte Nono Bertelle
Maximo Quiles guida la classifica Moto3 2026 con 231 punti, sorpassando di molto Uriarte che ne ha 127. Al terzo posto si trova Carpe con 126 punti, seguito da Morelli con 115 e Almanza con 109. Nono in classifica si piazza Bertelle, senza specificare i punti accumulati. La differenza tra Quiles e Uriarte supera i 100 punti, evidenziando un vantaggio considerevole.
CLASSIFICA MOTO3 2026. 1 QUILES Maximo SPA 231 2 URIARTE Brian SPA 127 3 CARPE Alvaro SPA 126 4 MORELLI Marco ARG 115 5 ALMANSA David SPA 109 6 PRATAMA Veda INA 90 7 DANISH Hakim MAL 86 8 PERRONE Valentin ARG 79 9 BERTELLE Matteo ITA 60 10 MUÑOZ David SPA 52 11 SALMELA Rico FIN 51 12 PINI Guido ITA 49 13 ESTEBAN Joel SPA 48 14 CRUCES Adrian SPA 46 15 RIOS Jesus SPA 44 16 O’SHEA Eddie GBR 42 17 O’GORMAN Casey IRL 40 18 KELSO Joel AUS 40 19 FERNANDEZ Adrian SPA 38 20 OGDEN Scott GBR 27 21 YAMANAKA Ryusei JPN 22 22 URIARTE Marcos SPA 6 23 BUCHANAN Cormac NZE 5 24 RAMMERSTORFER Leo AUT 4 25 MITANI Zen JPN 2 26 MOODLEY Ruche RSA 1 27 CARRARO... 🔗 Leggi su Oasport.it
CFMOTO's Maximo Quiles Dominates the 2026 Hungarian Moto3 Race!! Veda Ega Crashes Out
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