Classifica Moto3 2026 | Quiles domina +104 su Uriarte Nono Bertelle

Notizia in breve

Maximo Quiles guida la classifica Moto3 2026 con 231 punti, sorpassando di molto Uriarte che ne ha 127. Al terzo posto si trova Carpe con 126 punti, seguito da Morelli con 115 e Almanza con 109. Nono in classifica si piazza Bertelle, senza specificare i punti accumulati. La differenza tra Quiles e Uriarte supera i 100 punti, evidenziando un vantaggio considerevole.