Dalla settimana dal 3 al 9 luglio 2026, la classifica FIMI mostra un nuovo primo posto negli album con Madonna che conquista la vetta con “Confessions II”. Nei singoli, il brano “Ossessione” di Samurai Jay scende alla seconda posizione, mentre “La testa gira” di Fred De Palma, Anitta e Emis Killa sale al primo posto. La graduatoria combina vendite e streaming, con cambiamenti rispetto alla settimana precedente.

Doppio cambiamento nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 3 al 9 luglio 2026. Negli album sale infatti direttamente alla #1 Madonna con Confessions II, mentre nei singoli Ossessione di Samurai Jay scivola in seconda posizione e cede il primato a La testa gira di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa. Di seguito tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Nei singoli, dopo diciotto settimane in vetta, Samurai Jay con Ossessione lascia il primo posto a La testa gira di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa (+1). Resiste invece alla #3 Canzone d’amore di Geolier. Ultimo sale alla #4 con Romantica (+8), mentre perdono una posizione – piazzandosi alla #5 e alla #6 – Al mio paese di Serena Brancale, Levante & Delia e Shiva & Geolier con Bad Bad Bad. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 3 al 9 luglio 2026, Madonna conquista la vetta degli album con “Confessions II”

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