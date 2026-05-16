Nella classifica FIMI dal 8 al 14 maggio 2026, Sayf conquista la prima posizione con il suo singolo “Santissimo”. L’artista debutta in vetta agli album, superando il precedente leader Shiva. La classifica si basa sui dati di vendita e sugli ascolti streaming della settimana. Sayf si affaccia in modo deciso nel panorama musicale italiano, mentre Shiva scende di posizione. La settimana registra anche altri cambiamenti nelle prime posizioni della graduatoria.

Sayf debutta forte nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dall’8 al 14 maggio 2026. Il rapper genovese debutta alla #1 degli album (e dei CD-Vinili-MC) con Santissimo e strappa il dominio a Vangelo di Shiva. Nei singoli continua invece incontrastato il dominio di Ossessione di Samurai Jay. Di seguito, gli aggiornamenti delle varie chart. Classifica FIMI – I singoli. Samurai Jay – Ossessione. Shiva & Geolier – Bad Bad Bad. Shiva & Anna – Obsessed. Fred De Palma, Anitta & Emis Killa – La testa gira. Sayf – Tu mi piaci tanto. Geolier – Canzone d’amore. Serena Brancale, Levante e Delia – Al mio paese. Michael Jackson – Billie Jean. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dall’8 al 14 maggio 2026, Sayf con “Santissimo” sorpassa Shiva e si prende la vetta degli album

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La classifica finale del festival di Sanremo 2026 con tutti i cantanti e le canzoni in gara.

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