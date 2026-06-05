Dopo la denuncia del consigliere, sono stati installati i paletti in via delle Cisterne a Manfredonia. La strada, precedentemente occupata, è stata liberata e messa in sicurezza. Le operazioni sono state completate oggi, confermando l’intervento immediato delle autorità. La rimozione delle barriere permette ora il libero accesso alla strada, come richiesto. Nessuna informazione su ulteriori interventi o tempi di riqualificazione.

Manfredonia, 5 Giugno 2026 – Dalla denuncia all’intervento concreto. In via delle Cisterne stanno eseguendo oggi i lavori di installazione dei paletti dissuasori di sosta, voluti per impedire il parcheggio selvaggio sui marciapiedi. Tutto parte dalla segnalazione del 1° Giugno scorso del Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, anche Comandante dei volontari Ispettori CIVILIS. Quella mattina un’auto occupava completamente il marciapiede, bloccando il passaggio a pedoni, persone con disabilità e mamme con passeggino. Al tentativo di contatto con la Polizia Locale, per oltre 20 minuti nessuno ha risposto al centralino. Solo l’intervento dell’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone ha permesso di sbloccare la situazione e far intervenire la pattuglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Via delle Cisterne liberata. Marasco: “Installati i paletti”

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