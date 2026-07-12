Citroën ë-C3 Tonic debutta la serie speciale da 113 Cv | autonomia dotazioni e prezzi
La Citroën ë-C3 Tonic, versione speciale da 113 CV, entra in gamma. La citycar elettrica offre autonomia e praticità, con dotazioni di serie che non aumentano il prezzo. L’allestimento Tonic si distingue per equipaggiamenti aggiuntivi senza costi extra, mantenendo uno dei listini più competitivi sul mercato.
Nella gamma della Citroën ë-C3 debutta l'allestimento Tonic. Le caratteristiche proprie della citycar elettrica, ossia comfort e praticità durante la guida quotidiana, si uniscono ad una serie di equipaggiamenti e dotazioni di serie che non vanno ad incidere sul prezzo finale, che resta tra i più competitivi sul mercato. Sviluppata sulla base dell'allestimento You, la ë-C3 Tonic viene ulteriormente arricchita nel design con tutta una serie di elementi distintivi, a partire dalla presenza di due barre metalliche sul tetto bicolore. Citroën ë-C3 Tonic è dotata di un motore da 83 kW (113 CV) che può essere abbinato a due tagli differenti di batteria: nella versione Urban Range e con batteria da 30 kWh è ordinabile ad un prezzo di listino che parte da 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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