Nella gamma della Citroën ë-C3 debutta l'allestimento Tonic. Le caratteristiche proprie della citycar elettrica, ossia comfort e praticità durante la guida quotidiana, si uniscono ad una serie di equipaggiamenti e dotazioni di serie che non vanno ad incidere sul prezzo finale, che resta tra i più competitivi sul mercato. Sviluppata sulla base dell'allestimento You, la ë-C3 Tonic viene ulteriormente arricchita nel design con tutta una serie di elementi distintivi, a partire dalla presenza di due barre metalliche sul tetto bicolore. Citroën ë-C3 Tonic è dotata di un motore da 83 kW (113 CV) che può essere abbinato a due tagli differenti di batteria: nella versione Urban Range e con batteria da 30 kWh è ordinabile ad un prezzo di listino che parte da 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Citroën ë-C3 Tonic, debutta la serie speciale da 113 Cv: autonomia, dotazioni e prezzi

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