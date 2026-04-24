Citroen e-C3 Urban Range | la sfida elettrica tra agilità e autonomia

Una nuova versione della Citroen e-C3 Urban Range è attualmente in fase di test a Marsiglia. La vettura è equipaggiata con una batteria da 30 kWh e un motore da 113 cavalli. Nonostante il limite ufficiale WLTP di 204 chilometri, l’autonomia in ambito urbano si avvicina ai 300 km. La casa automobilistica sta valutando le prestazioni della vettura in condizioni di guida reali per verificare la capacità di autonomia e agilità.

? Cosa sapere Citroen testa a Marsiglia la nuova e-C3 con batteria da 30 kWh e 113 CV.. L'autonomia urbana raggiunge 300 km nonostante il limite WLTP di 204 chilometri.. A Marsiglia, la nuova Citroen e-C3 Urban Range ha messo alla prova la sua efficacia cittadina percorrendo i primi 52 chilometri con una batteria che è passata dal 100% al 72%. Il modello elettrico, concepito vive esclusivamente tra le strade congestionate, punta tutto su un equilibrio tra costi contenuti e agilità urbana. La vettura integra una batteria da 30 kWh capace di garantire circa 300 chilometri di autonomia nel ciclo urbano, nonostante il dato WLTP indichi una soglia più bassa, pari a 204 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Citroen e-C3 Urban Range: la sfida elettrica tra agilità e autonomia Essai Citroën ë-C3 Urban Range : que vaut la plus abordable des C3 électrique Notizie correlate Scontro tra Range Rover e Citroen: un ferito trasportato in ospedaleViolento scontro questa mattina bin via Fontana Fabbricata tra una Range Rover con a bordo due persone e una Citroen con alla guida una 64enne. Grande Panda vs Citroën C3: quale conviene nel 2026?La Fiat Grande Panda e la Citroën C3 sono le due citycar-crossover più interessanti sotto i 20. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuova Citroën ë-C3 Urban Range: l’elettrico accessibile, pensato per la città e per la vita di tutti i giorni; ë-C3 Urban Range, la mossa Citroën sull’elettrica accessibile; Citroën ë-C3 Urban Range: l'elettrica per tutti che non si fa mancare niente; Citroën e-C3 Urban Range: autonomia, batteria LFP e prezzi. FOTO Citroën e-C3 Urban Range, carrozzeria, abitacolo e interni, FOTOGALLERYLe foto della Citroën e-C3 Urban Range scopri la FOTOGALLERY COMPLETA: tutti i dettagli con le foto della carrozzeria, interni, abitacolo e bagagliaio. newsauto.it ë-C3 Urban Range, la mossa Citroën sull’elettrica accessibileCon batteria da 30 kWh e prezzo promo di 18.900 euro, la Citroën ë-C3 Urban Range punta al cuore della mobilità urbana. Citroën prova ad abbassare di ... affaritaliani.it ë-C3 Urban Range, la mossa Citroën sull’elettrica accessibile ift.tt/j4zIoJZ x.com Salve,mi ha appena chiamato il concessionario,praticamente per immatricolare la macchina Citroen gli ha chiesto 500 euro in più perché ha il caricatore in DC a 30kw e quando l'ho comprata la Urban range non lo prevedeva,ora o mi prendo questa con uno s - facebook.com facebook