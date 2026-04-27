Citroën ë-C3 Urban Range | l’elettrica da 18.900€ per la città

Citroën ha presentato la nuova ë-C3 Urban Range, un’auto elettrica pensata principalmente per l’uso in città. La vettura è dotata di una batteria da 30 kWh e viene proposta a un prezzo di 18.900 euro. L’offerta, valida fino al 30 aprile 2026, mira a rendere più accessibile la mobilità elettrica, con una promozione che punta a diffonderla tra un pubblico più ampio.

? Cosa sapere Citroën lancia la ë-C3 Urban Range con batteria da 30 kWh a 18.900 euro.. La promozione valida fino al 30 aprile 2026 punta alla democratizzazione della mobilità elettrica.. Citroën lancia la nuova ë-C3 Urban Range a un prezzo promozionale di 18.900 euro entro il 30 aprile 2026, puntando a rendere l’elettrico una scelta concreta vive in città. La strategia del marchio francese mira a democratizzare la mobilità sostenibile, offrendo un modello che abbatte le barriere economiche e tecnologiche tipiche delle vetture a batteria. La nuova versione si inserisce in un ecosistema già consolidato, posizionandosi strategicamente tra la micro-mobilità della Citroën Ami e la versione della ë-C3 con 320 km di autonomia, destinata a chi affronta tragitti extraurbani più lunghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Citroën ë-C3 Urban Range: l’elettrica da 18.900€ per la città Citroën ë-C3 2026 | Auto Elettrica, Interni Lusso Notizie correlate Citroen e-C3 Urban Range: la sfida elettrica tra agilità e autonomia? Cosa sapere Citroen testa a Marsiglia la nuova e-C3 con batteria da 30 kWh e 113 CV. Citroën C3 1.2: a benzina, con cambio manuale e da 16.700 euroIn un mercato automobilistico sempre più orientato verso elettrificazione, digitalizzazione e soluzioni tecnologiche ricercate, la Citroën C3 si... Tutti gli aggiornamenti ë-C3 Urban Range, la mossa Citroën sull’elettrica accessibileCon batteria da 30 kWh e prezzo promo di 18.900 euro, la Citroën ë-C3 Urban Range punta al cuore della mobilità urbana. Citroën prova ad abbassare di ... affaritaliani.it Ho provato la Citroën ë-C3 Urban Range: come va l'elettrica da meno di 20.000 euroLa transizione verso la mobilità elettrica si scontra spesso due ostacoli: il prezzo di listino alto e delle vetture fin troppo potenti, capaci e autonome, che non intercettano le reali necessità de ... msn.com